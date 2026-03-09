９日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は前営業日比２８９２円１２銭安の５万２７２８円７２銭となり、１日の下落幅として歴代３位となった。２０２４年８月の「令和のブラックマンデー」時につけた４４５１円安、１９８７年１０月の「ブラックマンデー」時につけた３８３６円安に次ぐ記録となる。 出所：MINKABU PRESS