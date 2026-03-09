○経済統計・イベントなど ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：３０日・全世帯家計調査 ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ０８：５０日・マネーストック ０９：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １６：００独・貿易収支 １６：４５仏・貿易収支 １６：４５仏・経常収支