９日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東緊迫の長期化懸念から原油価格が騰勢を強めていることを受け、将来のインフレ圧力につながるとの警戒感が広がった。 この日の早朝取引で米ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場が１バレル＝１１０ドルを突破したことが円債相場を圧迫。また、為替市場で円安が進んでいることから物価の上振れリスクを一段と高める恐れがある