航空自衛隊は3月9日（月）、2025年度のブルーインパルス飛行予定を更新した。3月3日には2026年度のスケジュールをすでに公開しており、今回は2025年度分の追加となる。 第9回いしのまき復興マラソン 日時 2026年3月15日（日） 場所 宮城県石巻市 陸上自衛隊与那国駐屯地10周年記念行事 日時 2026年3月28日（土） 場所 沖縄県八重山群