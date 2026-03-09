サンワサプライ株式会社は、USBポートを搭載した直挿し型電源タップを3月9日（月）に発売した。USB接続の製品を充電しながら、最大6個のACプラグ接続器機を使用できる。直販価格は2,880円。 AC差込口（コンセント）×6、USB Type-Cポート×1，USB Type-Aポート×2を搭載。そのうちUSB Type-CポートはPower Delivery（PD）に対応し、最大20Wでの急速充電が行える。 本体はコンセントに直接挿し込む