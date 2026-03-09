富士本栖湖リゾートは、約50万株の芝桜が咲き誇る「富士芝桜まつり」を開催する。期間は4月11日（土）～5月24日（日）。 富士山と芝桜の雄大な景色が楽しめる春の風物詩。今回はキャッチコピーを「春の特等席。」にして行われる。一面をピンク色に埋め尽くす芝桜のじゅうたんから富士山が眺められる。芝桜はピンクや赤、紫、白といった彩り豊かな6品種が咲き誇る。 （左上から）マックダニエルクッショ