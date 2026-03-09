多摩電子工業は、アウトドアや防災シーンで活躍する折りたたみ式ソーラー充電器「TSK130K」を3月6日に発売した。単結晶シリコンパネルを採用し、最大30W出力、変換効率最大23％を実現。電源の確保が難しい環境でも、スマートフォン（スマホ）や同社のポータブル電源を太陽光だけで手軽に充電できる。価格は9800円。●持ち運びに強い折りたたみ設計、吊り下げフックや収納ポケットも装備TSK130Kは、単結晶シリコンパネル3枚を搭