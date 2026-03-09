9日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比3130円安の5万2600円で取引を終えた。出来高は7万8076枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては128.72円安。 株探ニュース