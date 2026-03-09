9日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比157.5ポイント安の3560ポイントで取引を終えた。出来高は9万8970枚だった。この日のTOPIXの現物終値3575.84ポイントに対しては15.84ポイント安。 株探ニュース