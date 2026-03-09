9日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比1785ポイント安の3万2210ポイントで取引を終えた。出来高は7343枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2356.67ポイントに対しては146.67ポイント安。 株探ニュース