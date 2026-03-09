9日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比27ポイント安の736ポイントで取引を終えた。出来高は1万1779枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値743.09ポイントに対しては7.09ポイント安。 株探ニュース