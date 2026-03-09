9日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比26.5ポイント安の1951.5ポイントで取引を終えた。出来高は205枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1952.2ポイントに対しては0.7ポイント安。 株探ニュース