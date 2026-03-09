カワセコンピュータサプライ [東証Ｓ] が3月9日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の4000万円→6000万円(前期は1億0900万円)に50.0％上方修正し、減益率が63.3％減→45.0％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の2700万円の赤字→700万円の赤字(前年同期は3500万円の黒字)に上方