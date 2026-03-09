9日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝158円63銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円10銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円16銭前後と22銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース