お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMに出演。1日放送に続き、同院のCM第2弾への出演を果たし、2週連続の地上波CM出演となったが、1週目との“違い”に注目が集まっている中、同院の高須克弥氏が自身のXで“たった一言”で表現した。【動画】わかる？松本人志の高須クリニックCM第2弾での変化