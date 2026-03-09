『第18回CDショップ大賞2026』授賞式が9日、都内で開催され、全国のCDショップ店員の投票によって選ばれる“新人の素晴らしいアルバム”のカテゴリー＜青＞の大賞が発表された。kurayamisakaの『kurayamisaka yori ai wo komete』が大賞に選ばれた。【集合ショット】圧巻！受賞者らが一挙集結『CDショップ大賞』は、全国のCDショップ店員の投票によって決定する音楽賞。店頭の現場で音楽と向き合う店員の視点から、“本当にお