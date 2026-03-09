タレント山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（正午）に出演。太田プロダクションに所属した経緯を明かした。ハナコの岡部大から「（デビューは）最初20歳ぐらい？」と聞かれ、「そうね短大しか行ってないので」と答えた。「短大の頃からテレビいっぱい出ちゃってて。他に建設会社が受かってたからOLやろうと思ってたの。卒業だからっていうんで、でもテレビいっぱい出ちゃってて、スカウトされちゃって途中