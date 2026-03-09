夢グループの石田重広社長と歌手の保科有里が9日、東京都文京区の同社で会見を行い、主催コンサートのチケットをコンビニエンスストア「ファミリーマート」で発売することを発表した。同社は全国各地で年330本の主催コンサートを行っている。これまでは自社のサイトや電話で発売していたが、2月1日より日本全国に1万6000を超える店舗を構えるファミマのマルチコピー機での販売も行う。主催コンサートについて、石田社長は「