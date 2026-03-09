新生活目前でなにかと気を張る季節。今回は、そんな疲れた心身を癒やす「カボチャと豆のヨーグルトサラダ」の薬膳レシピを、国際中医薬膳師の榎本美沙さんに教えてもらいました。自然な甘味をもつ食材でエネルギーを補いましょう。春の不調「気疲れ」に効く食材は？新生活が始まる春はストレスも多く、体も心も消耗しがち。気を補う食材で癒やして。【イラスト】気疲れに効果のある食材は？●薬膳ポイントカボチャは気を補い、胃腸