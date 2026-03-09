去年11月に亡くなった俳優の仲代達矢さん。生前、仲代さんが名誉館長を務めた能登演劇堂でしのぶ会が開かれました。仲代さんが主宰する「無名塾」が幾度となくロングラン公演を行った能登演劇堂は、仲代さんの意見も取り入れて作られた演劇専用のホールで、8日も仲代さんが最期に演出を手掛けた無名塾の舞台が上演されていました。舞台上には、仲代さんがこれまで演じた役の6着の衣装が飾られ、写真や過去に出演した映像とと