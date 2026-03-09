長年のロゴに「そろそろ変える時」2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のユニホームを独自に順位付けしたランキングを米全国紙「USAトゥデイ」が公開した。記事では出場20チームのユニホームを筆者の主観で評価し、「スポーツそのものだけでなく、フィールド上のファッションも大会の楽しみの一つ」と紹介。各国のデザインを比較しながら、独自の視点で順位付けを行った。ランキングの1位に選ばれたのは日本だっ