猫は『鏡に映った自分』をどう思う？5つの心理 猫が『鏡に映った自分』を見たときの反応は実に様々です。首を傾げる猫もいれば、「シャー」と威嚇して喧嘩腰になる猫もいます。 その中で共通しているのは詝自分ではない他者詝に対する反応になっているということ。猫は鏡の仕組みを知りません。だから、そこに映る姿が自分だとは思っていないのです。そう考えると、ますます猫の気持ちが知りたくなりま