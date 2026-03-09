Mrs. GREEN APPLE 見上愛、上坂樹里、吉澤智子氏（脚本）、松園武大氏（制作統括）が９日、都内で行われた2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」第１週完成試写会見に登場した。制作統括の松園氏が、Mrs. GREEN APPLEによる主題歌「風と町」の起用理由や楽曲への思いを語った。【写真】2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」でW主演を務める見上愛＆上坂樹里2026年3月30日放送開始の連続テレビ小説『風、薫る』