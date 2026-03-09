香川ファイブアローズ バスケットボールB3香川ファイブアローズが7日と8日、ホームでしながわシティバスケットボールクラブに2勝し、チームの連勝記録を16に伸ばしました。 7日、ファイブアローズは10点リードの第3クオーター、今林がスリーポイントを決めると、ランプキンもツーポイント。 このクオーターで20点差まで広げたファ