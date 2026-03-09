U-19 Jリーグ選抜の20人が発表されたJリーグと日本サッカー協会（JFA）は3月9日、ポストユースマッチに臨むU-19 Jリーグ選抜の参加選手を発表した。選ばれた20人が「めちゃくちゃ楽しみ」「名前を売る絶好のチャンス」など注目を集めている。今回の選抜チームは、Jクラブに所属する2007年、2008年生まれの若手選手を中心に構成された。チームは3月11日に全日本大学選抜と対戦し、13日には全韓国大学選抜との一戦に臨む。メン