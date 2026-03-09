櫻坂46三期生が総出演するドラマ『路地裏ホテル』（3月6日よりLeminoにて独占配信）の完成披露試写会が5日に行われ、櫻坂46三期生全11名（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が劇中衣装で登壇した。【写真】櫻坂46三期生の○×クエスチョンコーナーやソロカットも！ドラマ『路地裏ホテル』完成披露試写会の様子本作は都会の喧騒から離れた場