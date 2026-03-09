歌舞伎俳優の中村時蔵、市川中車が７月３日〜８月２３日に東京・新橋演舞場で上演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（演出・横内謙介）に出演することが９日、発表された。宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手掛け、壮大な自然と人間の物語を描いた映画「もののけ姫」が、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎として新たな輝きを放つ。呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育て