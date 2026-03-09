２人組ロックバンド「鈴木実貴子ズ」が９日、「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」で入賞〈青〉を受賞し、都内で開催された授賞式に出席した。２人は新人の素晴らしいアルバム、受賞をきっかけにブレイクが期待される、客にオススメしたい作品が選出された〈青〉部門で「あばら」が入賞。ボーカル・ギターの鈴木実貴子は「最初連絡があった時、詐欺だと思ったんですけど、来てみたら本物っぽくなってうれしいです」と喜びを爆