演歌歌手の辰巳ゆうとが９日、「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」で歌謡曲賞を受賞し、都内で開催された授賞式に出席した。全国のＣＤショップ店員の投票によって受賞者が決定。メジャー、インディーズ問わず、賞をきっかけに店頭から全国に向けて発信でき、客へオススメしたい作品が大賞として選出された。辰巳は「オススメしたい歌謡曲」が選出される「歌謡曲賞」に「運命の夏」で受賞。喜びをあらわにし、「ＣＤショッ