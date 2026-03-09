スーパー歌舞伎『もののけ姫』が、7月3日〜8月23日に東京・新橋演舞場で上演されることが決定した。追加キャストも発表され、エボシ御前役を中村時蔵、乙事主役を市川中車が担当する。【画像】ひえっ！腕もぎ取られたエボシ…公開された『もののけ姫』場面カットスーパー歌舞伎初演から40周年を迎える今年は、スタジオジブリの宮崎駿監督が原作・脚本・監督を手掛け、壮大な自然と人間の物語を描いた映画『もののけ姫』を、壮