3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える、京都の「太秦映画村」（旧・上井太秦映画村）の新たなショーやイベントの企画・演出を担うクリエイター陣が、9日までに一挙発表された。多彩なジャンルで第一線で活躍する豪華布陣となる。【写真多数】「太秦映画村」リニューアル後のショー＆イベントを手がける面々■360°リアルタイムドラマ「花嫁道中 桜の宴」総合演出：あごうさとし劇作家・演出家・THEATRE E9 KYOTO芸術監