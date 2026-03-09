14歳年上の妻は、すでに孫もいる賑やかな大家族を支える「おばあちゃん」でもあった。【映像】美しい14歳年上妻（5人の子供たちも）2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。妻には27歳の長男を筆頭に6人の子供