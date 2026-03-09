歌手・タレントのマルシア（57）が9日、東京・キリスト品川教会 礼拝堂にて行われた、ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』制作発表記者会見に登場した。【写真】カッコイイ…！きらびやかな衣装で熱唱する竹内涼真本作は映画『奇跡を呼ぶ男』（1992年）が原作。音楽はアラン・メンケン、作詞はグレン・スレイターというブロードウェイのトップクリエイターが手がけ、2010年にミュージカル化、ブロードウェイへ進出した、ゴスペル調の