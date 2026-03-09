フィギュアスケート世界ジュニア選手権を終えた男子2連覇の中田璃士（TOKIOインカラミ）、銅メダルの西野太翔（星槎国際高横浜）が9日、欧州から羽田空港に帰国した。日本男子初の連覇を達成した中田は「これを目指して今季やってきたのでうれしい」と語った。中田はオフシーズンを迎えるにあたり、シニア転向となる来季の青写真を描いた。フリーではループ、サルコー、トーループに加えフリップを加えた4回転4種5本構成を目指