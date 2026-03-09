中国の中東問題特使がサウジアラビアのファイサル外相と会談し、イラン情勢について停戦と和平のため建設的な役割を果たす、という中国の立場を伝えました。中国外務省によりますと、中国のテキ雋・中東問題特使は8日、サウジアラビアでファイサル外相と会談し、「現在の地域的な緊張情勢に対し、深い懸念を抱いている」と述べました。そのうえで、▼各国が直ちに軍事行動を停止し、緊張事態のさらなるエスカレーションを防止する