大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが8日に自身のアメブロを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合を東京ドームで家族と観戦したことを明かした。【映像】岡田准一、エジプトでの近影に驚きの声「富豪みたい」この日、倉実さんは「WBC」と切り出し「ハラハラドキドキしましたが本当にいい試合でしたー」と試合の感想を報告。「選手のみなさんの集中力と気迫に大興奮！」と興奮した様