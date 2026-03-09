俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。入退院を繰り返した幼少期を振り返った。1975年、長崎で生まれ、高校時代まで岐阜で育った。小学校に進む前に慢性腎炎を発症、入退院を繰り返し、小学6年生の時に克服したという。合わせて3年ほどしか通えなかった小学校に息子を連れて訪れた。入退院を繰り返す中で間近にあった死の気配、泣きながら抱きしめてくれた母の姿がよみがえり、「懐かしいなっ