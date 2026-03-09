ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥à¡¼¥È DO IT ANYWAY.¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²¬ÅÄ½Ú°ì ¡Ûº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥á¥é¥Ô¡¼¥¯6500m ¤Ø¤Î±óÀ¬?¤º¤Ã¤È¹Ô¤­¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê?Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ·ÊÞÅÐ»³¥í¡¼¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·ü¿â²¼¹ß¤Ê¤É¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÅÐ¾ìË¡¤Ç¸½¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤éÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤