ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州議会選で首位を維持した緑の党のエズデミル氏＝8日、シュツットガルト（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ南西部バーデン・ビュルテンベルク州議会選が8日実施された。選挙管理委員会の暫定集計によると、メルツ首相の保守与党、キリスト教民主同盟（CDU）の得票率は29.7％で、首位を維持した国政野党、緑の党（30.2％）に惜敗し首位奪還に失敗した。メルツ氏は昨年5月の首相就任後初