人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が8日に自身のアメブロを更新。注文住宅で最も心配していたというキッチンの完成した様子を公開した。【映像】“豪邸と話題”建築中の桃の新居（複数カット）この日、桃は「ずっと心配してた、キッチンの色…」と切り出し「あぁでもないこうでもないってずっと考えてて、結局完全にしっくりこないまま色を決定してしまったキッチン…」と、以前