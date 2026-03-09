「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）西幕下２枚目の大花竜（２４）＝立浪＝が貴健斗（湊川）と対戦。寄り切って、新十両へ好発進を決めた。のど輪で体がのけぞったが「右が取れたので絶対に離さない」と耐え、左も取って体勢を立て直して前に出た。「前に出られると強い相手。思い切り当たった。このチャンスを逃したくない。一番一番が大事」と関取への夢を強く抱く。近大で４年間を過ごした。場所