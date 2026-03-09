スーパー歌舞伎「もののけ姫」（7月3日〜8月23日、東京・新橋演舞場）に、中村時蔵（38）市川中車（60）が出演することが9日、発表された。時蔵はエボシ御前を、中車は乙事主（おっことぬし）を演じる。これまで、アシタカを市川團子が、サンを中村壱太郎が演じることが発表されている。スタジオジブリの宮崎駿監督による人気アニメーション映画の歌舞伎版で、同スタジオの鈴木敏夫プロデューサーが書き下ろした題字入りの、特別仕