バルセロナの会長選挙まであと1週間となった。ジョアン・ラポルタ氏は再選を目指しているが、そんななかクラブレジェンドであり、元監督でもあるシャビ・エルナンデスがラポルタ氏とリオネル・メッシについて口を開いている。『La Vanguardia』紙のインタビューで明かされた内容は、なかなか衝撃的だ。シャビは2022年のカタールW杯のあと、メッシはバルセロナに復帰するはずだったと語った。「ラポルタは本当のことを言っていない