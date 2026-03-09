ユヴェントスが、ブレントフォードに所属するU-21イタリア代表DFマイケル・カヨデ（21）の獲得に興味を持っているようだ。ユヴェントスの下部組織にも在籍したことがあるカヨデは、2025年1月にフィオレンティーナからブレントフォードにレンタル移籍で加わると、その半年後に完全移籍へ移行。今季はここまでプレミアリーグ28試合に出場している。ロングスローやダイナミックなプレイを武器にプレミアリーグ屈指の右サイドバックに