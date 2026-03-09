ESRは、パソコンにマグネットで吸着し持ち運びができるマウス「ESR MagMouse ワイヤレスマウス」を発売した。価格は5999円。 同製品は、付属のマグネットベースを貼り付けることで、パソコンとマウスを一体で持ち運ぶことができる。これにより、キャンパスやオフィス内の移動を快適におこなえるとのこと。 マグネットベースは、3Mの粘着シートを採用し、繰り返し貼り直しができるほか、約600g相