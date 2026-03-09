LINEヤフーは、同社が提供する「Yahoo!防災速報アプリ」の災害マップ機能で、ユーザーが現地の写真を投稿できる機能の提供を開始した。 同機能は、災害発生時に地域・期間を限定して提供される。写真を投稿するためには、「災害状況の投稿」から「災害状況の投稿」ページに遷移。ライブラリから写真を選択し、状況に関する項目を選択したのち、投稿ボタンを押すことで、災害マップ上で写真がマッ