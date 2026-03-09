俳優の矢田亜希子（47）が9日、都内で行われた『FOODEX JAPAN』 台湾・記者発表会に登場。台湾グルメを満喫した。【写真】がぶり！台湾グルメを満喫する矢田亜希子二の腕があらわになった黒いドレスで登場した矢田。タピオカドリンクなど、台湾スイーツをよく楽しんでいることを明かした。イベントでは、10日に東京ビッグサイトで開幕するアジア最大級の国際食品・飲料展FOODEX JAPAN 2026の台湾パビリオンの魅力を伝えた。