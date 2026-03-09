◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は8日のオーストラリア戦に勝利し、3連勝で1次ラウンド首位突破が確定。代打で追加点となるタイムリーを放った佐藤輝明選手は「チームとして、(1位通過)ここを目指していたので、また一本が出てよかった」とWBC初安打を喜びました。チームはオーストラリアの投手陣の前に苦戦。2試合で21得点の打線が6回