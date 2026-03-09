コラムニストで、コメンテーターとしても活躍した神足裕司（こうたり・ゆうじ）さんが８日、病気のため川崎市の病院で死去した。６８歳。広島市出身。葬儀は１６日午前１１時半から川崎市宮前区土橋１の３の３、メモリアルホールさくら会堂で。喪主は妻・明子（あきこ）さん。慶大在学中からライターとして活動。メガネとちょうネクタイがトレードマークで、テレビ、ラジオ番組にも多く出演した。１９８４年にイラストレーター