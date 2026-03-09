新人俳優の仲島有彩がＦＯＤで独占配信される学園ミステリー・スリラードラマ「転校生ナノ」（４月２４日スタート）の主役・ナノに起用され、俳優デビューを果たすことが９日、分かった。原作はタイの大ヒットドラマのシーズン１を日本リメークしたもので、堤幸彦氏、熊切和嘉氏、ユ・ヨンソン氏、畑中みゆき氏のトップクリエーター４人が全６話をそれぞれ担当し、オムニバス形式で描く。仲島演じるナノは頭脳明晰で美しく、誰